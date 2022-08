Lunedì 29 Agosto 2022, 14:47 - Ultimo aggiornamento: 15:05

Il countdown della corsa alle urne è già iniziato. Ma già dal 10 settembre, a quindici giorni dalle elezioni, sarà impossibile, secondo quanto previsto dall'Agcom, diffondere nuovi sondaggi politici e elettorali.

L'ultima rilevazione

L'ultima rilevazione per agosto è quella di Quorum/Youtrend per SkyTG24 presentata oggi, e che riporta le intenzioni di voto raccolte tra il 24 e il 27 agosto.

In base ai dati raccolti, cresce ancora il centrodestra che sfiora quota 48,5%. Un passo avanti dipeso dall'avanzamento della Lega di Matteo Salvini - al 13,8% - e di Forza Italia (8,7%). Resta in vetta, Fratelli d'Italia che rimane il primo partito con il 24,1% (24,2% nella precedente rilevazione). La coalizione a guida meloniana può contare, inoltre, sulla modesta dote dell'1,9% di Noi moderati.

Non va bene invece alla coalizione di centrosinistra capitana da Enrico Letta che si attesta al 29,5%. Questo, nonostante i dem salgano al 22,7% (22,3%). Passando agli altri alleati della coalizione, se Sinistra italiana/Europa verde portano a casa il 3,2% e +Europa si attesta al 2,9%, non decolla Impegno civico di Luigi di Maio, fermo allo 0,6%.

Cresce invece il Movimento 5 stelle di Giuseppe Conte che ottiene l'11,1%, in risalita rispetto al precedente 10,6%.

Su un trend positivo conta anche il Terzo polo che supera le colonne d'ercole del 5%, attestandosi al 5,3%. Nella precedente rilevazione Azione era al 2% mentre Italia Viva era 2,2%. In pista anche Italexit di Paragone, al 2,5%, e Unione Popolare di De Magistris che si ferma all'1,2%.

La fiducia nei leader

La fotografia scattata da YouTrend non lascia adito a dubbi: il 78% degli italiani ripone poca o nessuna fiducia nei confronti della politica. Un dato che si riflette anche sui singoli leader in campo in questa campagna elettorale. Così è per Giorgia Meloni che, pur essendo la politica più apprezzata, riscuote molta fiducia solo dal 35% degli italiani. La percentuale sale per le cariche dello Stato non in corsa: il primato resta quello del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella (58%), seguito poi dal Presidente del Consiglio uscente Mario Draghi (54%)

Fra gli altri altri leader invece troviamo dopo Meloni: Giuseppe Conte (30%), Enrico Letta (25%), Matteo Salvini (24%), Silvio Berlusconi (24%), Luigi Di Maio (15%), Carlo Calenda (14%). Il leader di Italia viva, Matteo Renzi, in termini di fiducia è dato al 13%, seguito da da Gianluigi Paragone (11%), Benedetto Della Vedova (9%), Nicola Fratoianni (9%) e Angelo Bonelli (7%).