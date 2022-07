Sondaggi politici, Calenda-Bonino salgono al 6% e insidiano Forza Italia. Crescono Fdi e Pd, crollo Lega-M5S

L'ultimo sondaggio realizzato da SWG per conto di La7 vede il balzo immediato di Azione/+Europa di Carlo Calenda e Emma Bonino che sale di oltre un punto percentuale e arriva al 6% e si avvicina a Forza Italia che dopo la caduta del governo Draghi e la fuga di alcuni dei suoi esponenti di spicco, in particolare di Gelmini e Brunetta, si attesta a 7.1% con un calo di 0,3%.

Sondaggi politici, il testa a testa Fdi-Pd

Il testa a testa tra Fratelli d'Italia e il Partito democratico al momento premia il partito di Giorgia Meloni che cresce ancora (+1,2%) e sale al 25%. In aumento però anche i dem che dopo lo strappo con il M5S annunciato da Enrico Letta salgono al 23,2% (+1,1%).

Forza e coraggio! La serietà paga. Avanti così ✌️ pic.twitter.com/bmB6v2pxT0 — Carlo Calenda (@CarloCalenda) July 25, 2022

La parabola di Lega e M5S

Crollano Lega e Cinquestelle: la formazione di Matteo Salvini cede l'1,6% arrivando al 12,4% così come i grillini di Giuseppe Conte scendono al 10,1%, in calo dell'1,1%.

Il format del sondaggio

Sondaggio realizzato da SWG S.p.a. per conto di La7 S.p.A.. Indagine condotta con tecnica mista CATI-CAMI-CAWI su un campione di 1200 soggetti maggiorenni residenti in Italia (4897 non rispondenti) tra il 21 e 25 luglio 2022. Il campione è stratificato per zona e prevede quote per età e sesso. Il margine d'errore statistico dei dati riportati è del 2,8% a un intervallo di confidenza del 95%. Il documento informativo completo del sondaggio sarà disponibile sul sito www.sondaggipolitocoelettorali.it