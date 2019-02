Continua il calo nei sondaggi del M5s che una settimana dopo le elezioni abruzzesi perde l'1,2 % e tocca il 22,1%. Inverte la tendenza anche la Lega, in lieve flessione (-0,3%) dall'alto del suo 33,5% in vantaggio di 11,4% sugli alleati. Balzo in avanti del Pd che sale al 18,6% (+1,1%) e di Forza Italia che arriva al 9%. i dati sono stati foprniti dalla SWG per La7.



© RIPRODUZIONE RISERVATA