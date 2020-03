Che effetti sta avendo sul consenso per i partiti la lunga pausa imposta dall'emergenza sanitaria? Stando agli ultimi sondaggi (in foto quello di Tecné) la Lega è in leggero calo e il Pd in lieve crescita. Da segnalare il testa a testa fra M5S e Fratelli d'Italia intorno a quota 14% segnalato oltre che da Tecné anche da altri istituti come SWG, Ipsos, Noto sondaggi e altri. Per le formazioni minori pochissime novità: supera la soglia del 5% solo Forza Italia. La renziana Italia Viva viaggia intorno al 3% e anche Azione di Carlo Calenda resta inchidata al 2%. © RIPRODUZIONE RISERVATA