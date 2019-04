​Sondaggi, Swg: Lega stabile al 32,3%, giù M5S, cresce il Pd

Ultimo aggiornamento: 13:01

Se si votasse oggi per le Europee , lasarebbe stabile al 32,3%, in lieve flessione inveceal 22,3 dal 22,5 mentre ilin una settimana prende mezzo punto dal 21,5 al 22. È l'esito del sondaggio del 24 aprile di Swg che complessivamente dà in discesa l'area di governo dal 54,8% al 54,6. Nel sondaggio Forza Italia cala all'8,4 dall'8,9, stabile Fdi al 4,8, cresce la Sinistra dal 2,9 al 3,4 mentre +Europa con Italia in Comune di Pizzarotti scende 3 dal 3,3 e Europa Verde sale all'1,6 dall'1,2.NOTA INFORMATIVA: valori espressi in %. Da- Archivio SWG. Date di esecuzione: 17-23 aprile 2019. Metodo di rilevazione: sondaggio CATI-CAMI-CAWI su un campione rappresentativo nazionale di 1.500 soggetti maggiorenni.