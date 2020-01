La Lega si conferma il primo partito, in salita rispetto ad una settimana fa. Il partito di Matteo Salvini passa dal 31,3% al 31,5%. Il calo invece il Movimento Cinque Stelle dal 16% al 15,8% mentre in aumento il Pd dal 18,8% al 18,9%. È quanto emerge dai dati del sondaggio settimanale Index Research per la trasmissione Piazza Pulita, su

La7. Stabile il dato di Fratelli d'Italia che è 10,5%, Forza Italia è al 6,6% e Italia Viva di Renzi al 4,4%. La sinistra è al

2,8%, Azione di Calenda al 2,1%, i Verdi al 2%, Più Europa all'1,6% e Cambiamo allo 0,9%. L'area degli indecisi al 37,6%. Secondo i dati dell'istituto la coalizione cosiddetta rossogiallo (Pd, M5S più altri) è al 41,9% mentre il

centrodestra è al 48,6%. © RIPRODUZIONE RISERVATA