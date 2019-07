Fondi russi alla Lega, Procura indaga per corruzione internazionale

È stata aperta dalla procura di Milano un'inchiesta per corruzione internazionale sulla vicenda dei presunti fondi russi alla Lega riportata dal sito americano BuzzFeed. Intanto cresce il livello della polemica, con tanto di scontro al Senato tra la presidente Casellati e i dem.

A dare il là al battibecco, un intervento del senatore Dem Alan Ferrari, vicepresidente del gruppo, che ha chiesto al presidente un chiarimento («un definitivo ed essenziale chiarimento a tutela di questa Camera») su tre interrogazioni presentate dal Pd tra febbraio e maggio sui legami tra persone vicine alla Lega e a Matteo Salvini e dirigenti russi legati al partito del presidente Putin e che non sono mai state pubblicate. Secondo Casellati la mancata pubblicazione è motivata dall'inammissibilità delle tre interrogazioni. Inoltre, ha osservato il presidente di Palazzo Madama, «il Senato non può essere il luogo del dibattito che riguarda pettegolezzi giornalistici. Qui non si discute liberamente di questioni che non hanno alcun fondamento probatorio, qui dobbiamo parlare di fatti che abbiano una giustificazione», rigettando più volte l'accusa di non essere «un presidente di garanzia».



