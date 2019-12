Tra haters e fake news al via SocialCom 19 la comunicazione politica al tempo dei social

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La comunicazione al tempo dei social network, ovvero come si trasforma, come diventa efficace, quali sono i rischi e come difendersi dagli haters. Questi alcuni dei temi che verranno affrontati domani a #socialcom19, l’evento annuale sulla comunicazione digitale, che coinvolge politici, tecnici, giornalisti e comunicatori di tutta Italia.L’incontro si svolgerà presso Camera dei Deputati (Auletta dei Gruppi Parlamentari – via di Campo Marzio 78) e sarà aperto dal presidente Roberto Fico. Tra i presenti il ministro per l’innovazione Paola Pisano, i sottosegretari all’informazione Andrea Martella e all’istruzione Anna Ascani, il presidente Antitrust Roberto Rustichelli e il suo predecessore Antonio Catricalà.«SocialCom è diventato l’evento sulla comunicazione digitale più importante che si tiene in Italia – spiega Luca Ferlaino, socio SocialCom -. Infatti oltre al rilevante contributo contenutistico e scientifico, SocialCom rimane l’unico evento in cui tanti giovani possono avere un pregnante momento di formazione e relazione in maniera gratuita. Questo grazie alla disponibilità dei tanti relatori che nonostante abbiano raggiunto traguardi professionali di altissimo livello partecipano in maniera totalmente disinteressata dedicando tempo e attenzione al nostro evento».#SocialCom19 vuole accendere un faro su diversi argomenti, legati dal fil rouge della necessità di sviluppare una cultura digitale, tra i più attuali nel panorama digital: la condivisione che diviene fine ultimo nella costruzione di narrazioni o informazioni e che a sua volta si fa dato che i colossi del web possono utilizzare, gli haters del web con un focus particolare sulle donne in politica, la tutela dell'utente consumatore da aziende che hanno posizioni dominanti. Tra i panel della giornata, il ruolo di un’informazione di qualità nella difesa delle democrazie, le strategie di comunicazione politica tramite i social network, il problema degli haters spiegato attraverso il caso del ministro all’agricoltura Teresa Bellanova. Spazio anche ai comunicatori e influencer più attivi sul web: Federico Palmaroli (Le più belle frasi di Osho), Salvatore Aranzulla (aranzulla.it), Rudy Bandiera e Riccardo Scandellari (NetPropaganda), Benedetto Motisi (SEMrush), e Benedetta Rossi (Fatto in casa da Benedetta). Per informazioni: http://www.socialcomitalia.com/