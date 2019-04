Siri, ira Salvini: «Si sciacqui la bocca chi accosta la Lega alla mafia»

Siri, ultimatum M5s: la Lega lo allontani. «Se la Lega non c'entra niente con queste accuse che vengono mosse a Siri, e che, al di là dei rilievi penali, hanno dei problemi politici perché stiamo parlando di norme fatte per conto di qualcuno sull'eolico da un sottosegretario che si occupa di trasporti, dimostri la propria estraneità a questi fatti presunti allontanando Siri dal Governo. Perché altrimenti io comincio a preoccuparmi nel vedere la Lega e Salvini difendere a spada tratta Armando Siri. Visto anche quello che sta uscendo dalle intercettazioni, Siri deve mettersi in panchina e aspettare».

«Io e Matteo Salvini - ha rivendicato Di Maio - abbiamo fatto grandi cose insieme in questi primi mesi di Governo. Abbiamo anche rischiato processi, procedure di infrazione comunitaria e tanto altro e abbiamo fondato questo Governo sul rapporto di fiducia che si è concretizzato tra noi nella firma di quel contratto di governo. Ora quello che chiediamo sul caso Siri è un ulteriore atto di fiducia, perchè questa fiducia va rinnovata con i gesti concreti».

E Toninelli rincara la dose sul caso Siri: «Se Siri fosse del M5s sarebbe già stato messo fuori».

Di Maio: «Stanco delle liti tra Salvini e Raggi». Il leader della Lega: i romani non hanno bisogno di regali

​Governo, aria di crisi, l’ira di Salvini. Conte: non siamo dei passacarte



Salvini: «Conte non ha chiesto dimissioni». «No». Così il vicepremier Matteo Salvini ha risposto ad una domanda sul fatto se il premier Giuseppe Conte avesse chiesto le dimissioni del sottosegretario Armando Siri.

Il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, nel corso di una conferenza stampa al Viminale, ha affermato: «Abbiamo piena fiducia nella magistratura e contiamo che lavori bene, serenamente e velocemente». Il ministro ha incontrato la stampa al termine di una riunione su sicurezza e immigrazione ed è tornato a parlare anche del caso che riguarda il sottosegretario Armando Siri.

Salvini: «Si sciacqui la bocca chi parla di Lega». «Non accostate mai il mio nome e quello della Lega alla mafia. Chi parla di Lega deve sciacquarsi la bocca perché con la mafia non abbiamo nulla a che vedere». Così il vicepremier e ministro dell'interno Matteo Salvini ha risposto ai cronisti che gli chiedevano delle richiesta di dimissioni del sottosegretario Armando Siri arrivata dai cinquestelle.

