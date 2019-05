Siri, Salvini: «Qualsiasi decisione di Conte va bene, ma me lo spieghi»

«A me va bene qualsiasi cosa che mi venga spiegata, a me e agli italiani». Così Matteo Salvini, rispondendo all'ambasciata italiana di Budapest del caso Siri, ai giornalisti che gli chiedono di eventuali richieste di dimissioni da parte di Conte al sottosegretario leghista Siri. «Se me lo spiega...». «Ho sentito Siri e mi ha detto che è assolutamente tranquillo, pronto a dimostrare in qualunque sede la sua estraneità totale», dice.

«È una vicenda locale che non ferma il governo», assicura Salvini. «Siamo di fronte - aggiunge - a una vicenda surreale. Sarebbe indagato perché due tizi parlavano di lui, senza che sia stato fatto nulla».



«Se chiedono a voi di dimettervi perchè due tizi all'autogrill parlano di voi, voi direste di no. Fatemi spiegare la mia ad un giudice e poi ne riparliamo», ha aggiunto. «In democrazia - ha spiegato - funziona così. In uno Stato di diritto si è innocenti fino a prova contraria, lo si lasci parlare con i magistrati».

