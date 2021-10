Fiorenzo Formentelli, ecco il primo nuovo sindaco eletto in Italia (in un Comune della Val Camonica)

Domenica 3 Ottobre 2021, 19:47

Comunali. Mentre le urne sono ancora aperte al primo giorno dei due per il voto, arriva già la prima "elezione" di un sindaco in Italia. Si tratta di Fiorenzo Formentelli. È il primo nuovo primo cittadino eletto in Italia.

In Val Camonica il primo nuovo sindaco eletto

Siamo in provincia di Brescia. A Ono San Pietro, in Valle Camonica. Formentelli, era il candidato dell'unica lista che si è presentata alle amministrative. Nel Comune della media Valle Camonica, è stato superato il quorum del 40% degli aventi diritto al voto (ovvero 319 persone). E Formentelli può accomodarsi ufficialmente sulla poltrona del Municipio.