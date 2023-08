Martedì 8 Agosto 2023, 00:06

La decisione del governo di concedere ai sindaci delle città capoluogo e delle città metropolitane la possibilità di aumentare le licenze dei taxi con un incremento fino al 20% di quelle esistenti è il classico bicchiere che si può vedere mezzo pieno o mezzo vuoto. Mezzo pieno se consideriamo che finalmente dopo vari decenni di blocco per compiacere le lobby dei tassisti si è aperto un varco. Mezzo vuoto se si considera che adesso la palla passa ai sindaci su cui ricadrà l’onere della battaglia per rendere operativo quanto previsto: e, come spiegheremo, non sarà una partita semplice col rischio che non si concluda molto.

Anche se c’è stata un po’ di furbizia da parte del governo nello scaricare sui comuni il compito di mettere a terra il provvedimento, comunque un passo avanti è stato fatto e non deve essere stato facile. I tassisti non l’hanno presa bene e non ci vuol molto ad immaginare che anche nella maggioranza di governo ci fosse qualche remora a toccare quello che viene considerato un bacino di voti (poi non si sa perché non venga considerato un bacino di voti anche quello rappresentato dalla gente che non ne può più di avere un servizio pubblico di taxi così poco efficiente e che dunque contenta non è, anche se non ha una ventina di sindacati che ne rappresentano l’insoddisfazione).

Certo per i comuni non sarà una passeggiata accollarsi l’onere di fare davvero quello che in teoria avrebbero potuto fare almeno in parte anche prima di questo via libera del governo (e i tassisti non hanno mancato di sottolinearlo). Anche i sindaci hanno il problema di raccogliere voti per sé e certo una battaglia che, c’è da scommetterlo, bloccherà con proteste il servizio taxi nelle città che aumenteranno le licenze, crea disagi e scompensi che non aumentano la popolarità dei primi cittadini. Ma soprattutto ci sarà un altro problema: non c’è garanzia che i partiti, tanto di governo che di opposizione, sosterranno i sindaci nell’opera di garantire un servizio decoroso di taxi, servizio che al momento non c’è. Probabilmente a livello locale i partiti torneranno a fiancheggiare il lobbismo secondo la vecchia e frusta logica che è un’ottima via per raccogliere consenso, anzi in questo caso un consenso più facilmente convogliabile su Tizio e su Caio che in ogni città ci metteranno la faccia a difendere i poveri tassisti che si vuole ridurre in miseria.

Se ci si rende conto, come speriamo accada, che stiamo parlando dell’efficienza di un servizio pubblico che deve rispondere ad una domanda legittima dei cittadini e che oltre tutto è una componente non secondaria dell’immagine di adeguatezza al momento storico che deve dare il nostro sistema, allora davvero sarà il caso di chiedere una alleanza larga e preventiva fra le forze politiche per piegare le resistenze corporative. È qualcosa che rientra nell’interesse di tutti i partiti, che dovrebbero sapere che se si instaura un contesto in cui si danno poteri di veto alle varie corporazioni, alla fine ci rimettono tutti perché salta la capacità della politica di fare sintesi in nome dell’interesse generale.

Questo significa che adesso si deve operare su due piani. Il primo è creare un moto di opinione pubblica che rafforzi i governi locali nel mettere mano all’efficientamento del servizio delle auto pubbliche, facendo sì che i sindaci si sentano alle spalle il consenso dei cittadini e che i partiti capiscano che non è il caso di giocare all’avvocato difensore del corporativismo. Il secondo è evitare che si instauri un clima di adesione alle nuove normative variegato e a macchia di leopardo: un quadro in cui la città A fa le cose in un modo, B in un altro, C in uno ancora diverso. Sarebbe un grande incentivo per le lobby e le corporazioni per giocare una soluzione contro l’altra, facendo gran confusione così che diventi difficile riconoscere le buone ragioni di un intervento che era atteso da decenni.

Il paese non può proprio permettersi che fallisca anche in questo caso un tentativo, ragionevole e calibrato, di equilibrare un mercato di servizi facendogli fare un salto di qualità. Tutti dovrebbero averlo ben presente.