Silvio Berlusconi ricoverato a Monaco, «Problema cardiaco». Il medico Zangrillo: «Non era prudente portarlo in Italia»

Silvio Berlusconi è ricoverato a Monaco. Il leader di Forza Italia è attualmente ospitato al Centro cardio toracico di Monaco, l'ospedale specializzato del Principato. A deciderne il ricovero è stato Alberto Zangrillo, medico di fiducia di Berlusconi. Ricovero necessario per «un problema cardiaco aritmologico».

«Lunedì - ha spiegato il professore all'Ansa - sono andato d'urgenza dove risiede temporaneamente il presidente, nel Sud della Francia, per un aggravamento» e «ho imposto il ricovero ospedaliero a Monaco perché non ho ritenuto prudente non affrontare il trasporto in Italia». Berlusconi si trovava a Valbonne, la località vicino a Nizza dove ha trascorso anche gran parte del lockdown.

Il rinvio del Ruby ter

Rinviato all'8 aprile il processo Ruby ter a Siena: gli avvocati Federico Cecconi e Enrico Demartino, difensori di Silvio Berlusconi, hanno presentato richiesta di legittimo impedimento proprio perché il Cavaliere si sta sottoponendo ad accertamenti sul suo stato di salute in ospedale. La procura non si è opposta e il tribunale ha accolto la richiesta e disposto il rinvio del processo. Sempre all'udienza odierna la difesa di Berlusconi ha depositato una sua dichiarazione spontanea scritta nella quale si dichiara innocente. L'ex premier a Siena, dove oggi era atteso per una deposizione spontanea, è imputato per corruzione in atti giudiziari. Secondo l'accusa avrebbe pagato il pianista senese di Arcore, Danilo Mariani, a sua volta imputato, per indurlo a falsa testimonianza sul caso Olgettine. Il pm Valentina Magnini ha chiesto per Berlusconi una condanna a 4 anni e 2 mesi di reclusione.

