Silvio "Superstar" Berlusconi, caccia al selfie tra gli europarlamentari

Quelli che hanno voltato le spalle al Parlamento durante l'inno europeo si sono visti rubare la scena così, dall'ultimo (!) arrivato. Silvio Berlusconi, tornato protagonista nella scena politica in Europa, è stato "preda" dei colleghi europarlamentari cacciatori di selfie. Stamattina a Strasburgo in occasione della prima assemblea plenaria della legislartura dopo il voto del 26 maggio scorso, al leader di Forza Italia molti deputati hanno chiesto di realizzare uno scatto insieme con lo smarthpone.

Ma non è finita lì: il Cavaliere si è concesso volentieri per autografare una maglietta del Milan che portata in aula dall'europedeputato leghista Gianantonio Da Re, aiutato nel tenderla bene per una migliore resa della firma dalla collega di partito Susanna Ceccardi.«Ci sono molti deputati che hanno voluto fare una foto con me e come al solito mi sono adeguato alle richieste». Così Silvio Berlusconi conversando con i giornalisti all'uscita dell'emiciclo del Parlamento europeo a Strasburgo, riferendo dei saluti e delle reazioni degli altri colleghi europei. Berlusconi ha anche raccontato che un eurodeputato della Lega gli ha portato in aula una maglietta del Milan per farsela autografare.



