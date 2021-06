Silvio Berlusconi, come sta il leader di Forza Italia: «Torno in campo, per i medici presto potrò uscire di casa»

Come sta Silvio Berlusconi? A dare un aggiornamento sulle sue condizioni è lo stesso leader di Forza Italia, tornato a parlare a pochi giorni dall'intervista rilasciata al Giornale. «Sto meglio, per i medici dovrò stare qualche altro giorno a casa, poi potrò uscire».

«Mi metto di nuovo a disposizione di tutti, sono di nuovo in campo», ha aggiunto Berlusconi che ha colto l'occasione per citare i sondaggi di Forza Italia: «Siamo al 9,5%».

«D'ora in poi sono sempre a disposizione di tutti, perché sono di nuovo in campo». Durante il collegamento via Zoom con i vertici di Fi, Silvio Berlusconi, apprende l'Adnkronos, avrebbe rassicurato tutti sul suo stato di salute (sto meglio, i medici mi hanno chiesto di stare qualche altro giorno a casa, poi forse potrò iniziare a uscire), sottolineando che è pronto a impegnarsi in prima persona per il rilancio del partito.

In particolare, il Cav avrebbe citato gli ultimi sondaggi in suo possesso che danno Fi al 9,5%. Dopo vari ricoveri e dimissioni a causa degli effetti del cosiddetto long Covid, l'ex premier avrebbe spiegato che poco alla volta si sta riprendendo, tant'è che ha cominciato a fare riunioni di partito, anche se da remoto: oggi via Zoom ha parlato con i vertici di Fi, la delegazione governativa, i presidenti di regione azzurri, e lunedì si collegherà, avrebbe raccontato, con l'assemblea dei deputati e con una riunione dei coordinatori regionali.