Lazio, il Consiglio regionale respinge la mozione di sfiducia contro Zingaretti

Ora possiamo aprire cantieri per un miliardo di euro solo sull'edilizia sanitaria

Ultimo aggiornamento: 13:42

Respinta la mozione di sfiducia a Nicola Zingaretti come era facilmente prevedibile all'inizio della seduta. Oltre all'assenza di Ciacciarelli (Forza Italia), l'opposizione ha pagato l'assenza di Cavallari e Pirozzi (che ha partecipato al dibattito ma era poi atteso a un impegno in Puglia) e la defezione della consigliera Cartaginese di Forza Italia che come ha annunciato ha votato contro. Compatto il centrosinistra.Zingaretti: «La cosa peggiore per i cittadini del Lazio che poteva succedere oggi era la conclusione della legislatura. Siamo con il paese a crescita zero, ma noi vogliamo andare avanti con determinazione. La mozione era un atto legittimo, ma un rischio serio per questa comunità. Si offende consiglio stesso quando si dipinge questa istituzione come ferma e immobilizzata. Pensiamo solo all'esito dell'ultimo tavolo della salute chiuso con un esito positivo..Oggi possiamo parlare di 8.000 assunzioni nel quinquennio della Regione».