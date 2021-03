Serracchiani nuovo capogruppo Pd alla Camera: «Grazie Letta, un grande passo in avanti»

Debora Serracchiani è la nuova Presidente del gruppo Pd alla Camera. Lo ha comunicato il presidente del seggio elettorale Piero Fassino ai deputati Dem. Hanno votato 93 deputati (tutti gli aventi diritto), di cui 7 su delega. Hanno ottenuto voti: Serracchiani 66, Madia 24. Le schede bianche, nulle o disperse sono state 3.

«Vorrei ringraziare tutti i colleghi dal profondo. Ringrazio Graziano Delrio, che è stata una guida saggia e autorevole. Ringrazio il segretario Letta, che ha dato la spinta e la scossa permettendo a due donne di arrivare alla guida» dei gruppi di Camera e Senato, ed è «un grande passo avanti, non solo per le donne ma per il Pd». Lo dice ai cronisti Debora Seracchiani. Letta, spiega Serracchiani, «ha dato una occasione alle donne per esprimere la loro leadership». Una leadership che le donne «si prenderanno non perchè le ha indicate qualcuno, ma perché le donne hanno capacità di fare politica, di essere leader e di essere anche in grado di dare risposte al paese». «Dovremo capire i bisogni di ciascuno e trasferire il lavoro in Parlamento sui territori», spiega ancora la neocapogruppo Dem.

I complimenti di Letta

«Dopo il voto di oggi sarò felice di lavorare insieme a Debora Serracchiani e Simona Malpezzi. Due donne determinate, di qualità e competenti. Saremo un'ottima #squadra. Guardare avanti». Lo scrive su Twitter il segretario del Pd Enrico Letta. In un secondo tweet, Letta ha aggiunto: «Voglio ringraziare Graziano Delrio e Andrea Marcucci che hanno aiutato ad arrivare alla soluzione di due donne, brave e competenti, alla testa dei gruppi del Pd. Ringrazio anche Marianna Madia e tutte le parlamentari. Sembrava impossibile dieci giorni fa, ora ci siamo».

