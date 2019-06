Mattarella: «Libertà e democrazia incompatibili con chi cerca sempre nemici»

2 giugno, l'ex ministro della Difesa, Arturo Parisi: «Io parteciperò» «Libertà e democrazia non sono compatibili con chi alimenta i conflitti, con chi punta a creare opposizioni dissennate fra le identità, con chi fomenta scontri, con la continua ricerca di un nemico da individuare, con chi limita il pluralismo». Lo afferma il presidente della Repubblica Sergio Mattarella parlando al Quirinale in occasione del concerto per il corpo diplomatico che apre le celebrazioni della Festa della Repubblica.

«Soltanto la via della collaborazione e del dialogo permette di superare i contrasti e di promuovere il mutuo interesse nella comunità internazionale». Lo ha detto il presidente Sergio Mattarella parlando al corpo diplomatico accreditato in Italia, sottolineando anche come le ultime elezioni europee siano state «un grande esercizio di democrazia».

