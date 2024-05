Mercoledì 29 Maggio 2024, 14:12

Via libera alla separazione delle carriere dei magistrati in Consiglio dei ministri: a quanto si apprende, è stato infatti ha approvato il disegno di legge costituzionale in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte disciplinare. L'approvazione, a quanto viene spiegato, è stata salutata da un applauso.

«Via la politica dai Tribunali e le correnti dal CSM, separazione delle carriere fra Pm e giudici, sanzioni disciplinari ai magistrati che sbagliano. Altra promessa mantenuta!». Così il vicepremier e ministro Matteo Salvini dopo il via libera del Consiglio dei ministri alla riforma della giustizia con la separazione delle carriere dei magistrati.