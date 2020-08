Furbetti bonus, sospesa senatrice Casolati (Lega): proprietaria di una gioielleria ha incassato 1.500 euro

La senatrice piemontese Marzia Casolati, proprietaria di una gioielleria, ha incassato il bonus di 1.500 euro della Regione destinato alle aziende in difficoltà. «Dopo aver ascoltato e verificato la posizione, come per i precedenti casi, è stato preso il provvedimento della sospensione per la senatrice Marzia Casolati». Lo rende noto il capogruppo della Lega al Senato, Massimiliano Romeo.

Furbetti, spunta un M5S ma Tridico è nel mirino: «Gestione di parte»

Romeo: «Nessun illecito»

Marzia Casolati, ecco chi è

La senatrice, si legge in un comunicato, «ha percepito il contributo di 1.500 euro dalla Regione Piemonte come previsto per le attività imprenditoriale costrette alla chiusura per il lockdown».«Anche se non è stato commesso alcun illecito - precisa Romeo - e il contributo è stato già da tempo completamente restituito, non è opportuno che parlamentari accedano a questo tipo di sussidio. Il provvedimento è stato già accettato e condiviso dalla diretta interessata».Marzia Casolati ha 50 anni, è nata a Torino dove vive e ha un negozio di oreficeria. Si avvicina alla politica da giovane: a 22 anni aderisce alla Lega nord, coprendo numerosi incarichi. Nel '93 viene eletta al Consiglio comunale della sua città e ci resta fino al 2001. Arriva al Senato due anni fa, eletta nel collegio di Moncalieri, e fa parte della commissione Politiche europee, di quella straordinaria sui diritti umani e la commissione d'inchiesta sul femminicidio. È sposata e come risulta dalla documentazione patrimoniale data al Senato, nel 2019 ha dichiarato un

Ultimo aggiornamento: 16:13

© RIPRODUZIONE RISERVATA