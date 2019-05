Secondo il segretario politico della Svp Philipp Achammer, il cancelliere austriaco Sebastian Kurz «ha fatto l'unica

cosa giusta che c'era da fare. È spaventoso come i vertici della Fpoe nel video abbiano dichiarato la loro disponibilità a vendere gli interessi del Paese. Con politici di questo calibro non si può governare in modo serio e corretto. La popolazione austriaca lo sosterrà in questa sua decisione», ha detto Achammer.



La direzione della Svp si è occupata anche di elezioni europee e delle comunali che si svolgeranno, sempre il 26

maggio. La Svp vuole mobilitarsi per richiamare al voto il maggior numero di aventi diritto possibili.