Migranti, Salvini: «Limiterò l'accesso nelle acque italiane»

«Non c'è nessun pericolo per il governo, non rischia assolutamente. Passo le mie giornate lavorando, non elucubrando sui forse». Lo dice Matteo Salvini rispondendo ai giornalisti che alla Camera gli chiedono delle possibili conseguenze dalla decisione della Giunta per le autorizzazioni sulla vicenda Diciotti e della possibilità che gli esponenti M5s votino a favore dell'autorizzazione al processo.

«Sto andando al ministero per risolvere la situazione, come sempre: mi pagano per questo», aggiunge Salvini a chi gli domanda dello sbarco dei 47 migranti salvati dal naufragio e da giorni sulla Sea Watch senza poter sbarcare a terra. Anche l'Italia accoglierà una parte dei migranti a bordo? «Fatemi avere certezza di quello che fanno gli altri e poi diremo cosa facciamo noi».

«Sto lavorando a un provvedimento che limiti la possibilità di entrare nelle acque territoriali italiane, intervenendo a monte», ha poi sostenuto il ministro parlando in Transatlantico alla Camera. Un blocco navale? «No, applicando le norme già esistenti», ha risposto a chi gli chiede dettagli.

«Inqualificabile». Così il ministro dell'Interno ha definito poi il comportamento dell'Olanda nella gestione della vicenda della nave Sea Watch.

«Abbiamo tutti i numeri del caso: quello più significativo è che negli ultimi due anni sono sbarcati in Italia 300.000 migranti, con la nostra gestione siamo fermi a 23.000», ha risposto Salvini nel corso del Question time alla Camera rispondendo a una interrogazione da parte Mariaanna Madia del Pd. Salvini viene cos interrotto da alcuni deputati Pd che contestano i dati appena pronunciati. Nel rivolgere l'interrogazione al vicepremier Madia lo definisce "ministro della Propaganda" e gli fa notare che sulla Sea Watch «47 persone sono state tenute come bestie».

Ultimo aggiornamento: 16:16

© RIPRODUZIONE RISERVATA