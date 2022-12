Scuola, Valditara: «Il cellulare in classe? E' una mancanza di rispetto»

Sabato 17 Dicembre 2022, 11:13

«Il cellulare in classe è vietato da una circolare, in molti casi disattesa, del ministro Fioroni del 2007. Il cellulare in classe può servire soltanto laddove sia autorizzato dal docente per finalità didattiche, altrimenti, è una mancanza di rispetto nei confronti del docente che spiega, dei compagni che vogliono stare attenti e anche verso sé stessi perché chattare con l’amico o guardare un film mentre il docente spiega è non solo diseducativo ma anche controproducente. Stiamo lavorando ad una circolare su questo». Lo ha detto il ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara, ospite a Sky TG24 Live In Bergamo.