Covid a scuola, Lopalco: «Continuerei Dad fino a inizio primavera, variante inglese si diffonde tra giovani e bambini»

«Io do indicazioni sanitarie, per me la didattica a distanza (Dad) dovrebbe continuare fino all'inizio della primavera». Lo ha detto l'assessore alla Salute della Regione Puglia, Pierluigi Lopalco, ospite di "The Breakfast Club" su Radio Capital. Alla domanda come mai in Puglia, nonostante la zona gialla, siano state sospese le lezioni in presenza, Lopalco ha risposto che «prevenire è meglio che curare».

In Puglia un'ordinanza regionale ha disposto la Didattica digitale integrata (Did) al 100% fino al prossimo 5 marzo. «È vero che siamo in zona gialla - ha rilevato - ma abbiamo segnali molto preoccupanti di diffusione della variante inglese. Questa variante si diffonde molto velocemente proprio tra giovani e bambini. Quello che noi vediamo tra i dati che raccogliamo giorno per giorno è che proprio tra i bambini c'è incremento di casi».

«Sono centinaia ogni settimana - ha aggiunto - gli operatori che si infettano, abbiamo centinaia di classi in isolamento o quarantena, per cui non è affatto come vogliono raccontarla, il virus nelle scuole circola. Questo è un periodo molto delicato». «Sappiamo che imporre la didattica a distanza è un problema per molti genitori - ha concluso - ma qui ci deve aiutare il Governo. Speriamo che il governo ascolti le Regioni».

