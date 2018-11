Scorte, Di Maio: le taglieremo alcuni ex premier ce l'hanno più dello stesso Conte

Conferma l'anticipazione del Messaggero sul piano del Viminale per tagliare le scorte, Luigi Di Maio. «Come governo del cambiamento a breve ne taglieremo un po' - annuncia il vicepremier M5S su Facebook. - Ne sentirete parlare, come era nel contratto di Governo. Giuseppe Conte ha dato il buon esempio, credo ci siano ex presidenti del Consiglio dei ministri che hanno più scorta di Giuseppe Conte. Lo devo approfondire ma credo sia così. Del resto a Giuseppe Conte i cittadini vogliono bene a quelli di prima no, visto che li hanno mandati a casa il 4 marzo».



Quanto ai tagli agli stipendi dei parlamentari, il leader M5s annuncia che saranno riviste «doppie diarie, doppi stipendi» e anche i «Telepass». © RIPRODUZIONE RISERVATA