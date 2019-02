ROMA La produzione industriale crolla, l’Italia è in recessione tecnica e il governo continua ad essere ostaggio dei due partiti della maggioranza su molti temi, Mentre il ministro dell’Interno è in campagna elettorale inSardegna, Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte riunisce a palazzo Chigi ministri e sottosegretari per fare il punto sul cosiddetto 'decretone’. Oltre al presidente del Consiglio Giuseppe Conte, il vicepremier Luigi Di Maio e il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Giancarlo Giorgetti. Obiettivo della riunione affrontare alcuni nodi della misura che disciplina reddito di cittadinanza e quota 100, un provvedimento attualmente in stand by in commissione Lavoro al Senato come fermo è ormai tutto mentre l’economia peggiora. © RIPRODUZIONE RISERVATA