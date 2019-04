Stop alla giungla degli sconti fiscali: il governo ci riprova

Il proposito di riprendere il percorso di risanamento dei conti a partire dal 2020 ed evitare lo scontro con l'Europa, ma anche la necessità di menzionare in modo più o meno esplicito le misure volute dai partiti della maggioranza. Queste due esigenze convivono nel Documento di economia e finanza che non è un testo legislativo e dunque non contiene misure precise, ma deve disegnare il quadro finanziario all'interno del quale il governo dovrà fare le proprie scelte nella legge di Bilancio. Dunque se è chiara la volontà di ridurre la pressione fiscale in particolare a carico delle famiglie e dei ceti medi, restano avvolte nell'incertezza le coperture con le quali questo obiettivo dovrà essere realizzato.

Nel testo, o quanto meno nella versione entrata in Consiglio dei ministri, viene menzionata la riduzione e razionalizzazione delle tax expenditures, la giungla di agevolazioni fiscali attualmente riconosciute ai contribuenti. Si tratta di un progetto al centro dell'attenzione ormai da molti anni, ma difficile da realizzare nella pratica. Nel Def viene poi confermata l'applicazione per tre anni del meccanismo di Quota 100 per la pensione anticipata. Vengono anche stimati gli effetti sulla crescita delle nuove regole previdenziali, che sono nulli nel 2019 e poi leggermente positivi. Nell'ambito di questa simulazione c'è una stima del tasso di sostituzione dei dipendenti pubblici che andranno in pensione: è pari al 35 per cento per quest'anno (perché le uscite si concentrano negli ultimi mesi dell'anno) e si avvicina al 100 nei due anni successivi.



