Sciopero generale, Garante a sindacati: «Non ci sono requisiti». La Lega: «Castigato il capriccioso Landini»

La Commissione di garanzia conferma «il contenuto del provvedimento adottato in data 8 novembre» sullo sciopero di venerdì 17 proclamato da Cgil e Uil, con cui chiede la rimodulazione dello stop in alcuni settori.

«Lo sciopero, così come proclamato dalle confederazioni sindacali (con esclusione di numerosi settori) non può essere considerato, come da consolidato orientamento della Commissione, quale sciopero generale, ai fini dell'applicazione della disciplina che consente delle deroghe alle normative di settore sui servizi pubblici», si legge in una nota dopo l'incontro con i due sindacati.