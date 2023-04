Schlein e la segreteria del Pd: «Squadra molto solida e preparata, sarà un problema per Meloni. Berlusconi? C'è grande apprensione, auguri di pronta guarigione»​

«Non è mai facile fare delle scelte, questo è solo l'inizio, la composizione di una squadra molto solida e preparata alle sfide che ci aspettano. Non mancherò di individuare le modalità per rivalorizzare tutte le competenze». Lo ha detto la segretaria del Pd, Elly Schlein, in diretta Instagram, annunciando la segreteria. Su Berlusconi: «C'è grande apprensione, gli faccio auguri di pronta guarigione».

Alessandro Alfieri per le riforme, Giuseppe Provenzano agli Esteri, Marta Bonafoni coordinatrice della segreteria, Marco Furfaro responsabile delle iniziative politiche, Maria Cecilia Guerra al Lavoro, Pierfrancesco Majorino alla politica migratoria e diritto alla casa. Sono alcuni dei nomi fatti dalla segretaria del Pd. La nuova segreteria Pd è «una squadra di grande qualità, specie se confrontata con chi oggi è al governo, che sfideremo su ognuno di questi terreni e temi. Continueremo a voler essere un problema per Giorgia Meloni. La squadra che abbiamo composto, penso che sia il giusto mix fra rinnovamento, apertura e solidità», prosegue la segretaria Pd.

Sono 20 i componenti della segreteria del Pd varata da Elly Schlein. Tra questi, Marta Bonafoni sarà la coordinatrice, Peppe Provenzano agli Esteri, Sandro Ruotolo all'Informazione e Cultura, Antonio Misiani all'Economia, Alessandro Zan ai Diritti, Debora Serracchiani alla Giustizia. L'Organizzazione è andata a Igor Taruffi.