​Sblocca Cantieri, decreto approvato salvo intese

Il Consiglio dei ministri ha approvato 'salvo intese' il decreto cosiddetto Sblocca cantieri. Nel corso della riunione, a quanto si apprende, non sarebbero mancati momenti di tensione tra la delegazione M5S e quella della Lega. Secondo fonti di governo pentastellate, il Carroccio avrebbe tentato di inserire nuovamente nel testo una sorta di condono edilizio per gli immobili antecedenti il 1977, oggetto già di uno scontro nei giorni scorsi. La sanatoria, riferiscono le stesse fonti, alla fine non sarebbe entrata nel provvedimento approvato in Cdm.

Sblocca cantieri, scontro sulle opere. Spariscono i fondi destinati a Roma

Sblocca-cantieri, sparisce il mini condono

© RIPRODUZIONE RISERVATA