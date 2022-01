Sassoli, oggi la commemorazione. Von der Leyen: «Il mio autista positivo al Covid, sto tornando a Bruxelles»

«Il mio autista è risultato positivo al Covid purtroppo, devo pertanto cancellare la mia partecipazione alla plenaria del Parlamento Europeo. Sto tornando a Bruxelles». Con queste parole via Twitter la presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen ha annunciato che non parteciperà alla commemorazione di David Sassoli a Strasburgo.

My driver has tested positive for #COVID19.



Regretfully, I must therefore cancel my participation to the @Europarl_EN plenary.



I am returning to Brussels.

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) January 17, 2022