Sassoli, morto il presidente del Parlamento europeo: è deceduto stanotte ad Aviano (Pordenone)

Non ce l'ha fatta David Sassoli. È morto a 65 anni il presidente del Parlamento europeo. Soltanto ieri era stata diffusa la notizia del suo ricovero in Italia. Sassoli era in ospedale, ad Aviano, dal 26 dicembre scorso a causa di una grave complicazione dovuta a una disfunzione del sistema immunitario. Aveva, perciò, dovuto cancellare tutte le attività ufficiali.

Stanotte intorno alle 3.12, è arrivata la notizia del decesso attraverso un messaggio in inglese postato su Twitter dal suo portavoc Roberto Cuillo. Questo: «Il Presidente del Parlamento europeo David Sassoli si è spento alle ore 1.15 dell'11 Gennaio presso il CRO di Aviano (PN) dove era ricoverato. Nelle prossime ore verrà comunicata data e luogo delle esequie».

The @EP_President David Sassoli passed away at 1.15 am on 11 January at the CRO in Aviano( PN), Italy, where he was hospitalized. The date and place of the funeral will be communicated in the next few hours. — RobertoCuillo (@robertocuillo) January 11, 2022

Sassoli era ricoverato in Italia al Cro di Aviano, un importante centro oncologico in provincia di Pordenone. Lo scorso dicembre aveva annunciato la rinuncia alla ricandidatura alla guida del Parlamento europeo. Era un giornalista, conduttore televisivo, è stato vicedirettore del Tg1 ed era entrato in politica da europarlamentare del Pd nel 2009.

Sul profilo Twitter del presidente c'è il suo ultimo video pubblicato sui social: risale al 9 novembre 2021 quando spiegò pubblicamente di aver contratto una polmonite di origine batterica, una legionella, che gli aveva lasciato degli strascichi importanti, ancora meritevoli di attenzione, secondo i medici. A causa della polmonite, il 15 settembre scorso (giorno del discorso sullo Stato dell'Unione della presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen), Sassoli era stato portato all'Hôpital Civil di Strasburgo. Anche quella volta aveva cancellato tutti gli appuntamenti in agenda. Nel video, con l'approccio pacato che ha contraddistinto anche il suo stile giornalistico, aveva ringraziato i medici, i colleghi europarlamentari e i cittadini per la vicinanza.

Grazie, davvero di cuore, a tutte e tutti voi...

Ci rivediamo presto in Parlamento! pic.twitter.com/1PrHHQysR0 — David Sassoli (@DavidSassoli) November 9, 2021

A dicembre l'intervento al Consiglio Ue

David Maria Sassoli è nato a Firenze il 30 maggio 1956. Si è trasferito presto con la famiglia a Roma. Nella Capitale ha frequenatato il liceo classico Virgilio e poi la facoltà di Scienze politiche. Ha lavorato per la carta stampata e poi è stato assunto in Rai nel 1992. È stato a lungo il volto del telegiornale di prima serata su Raiuno. Nel 2007 è diventato vicedirettore del TG1. Nel 2009, David Sassoli lancia la sua carriera in politica con il neonato Partito Democratico ed è stato eletto come membro del Parlamento Europeo (MEP) per il centro Italia con più di 400.000 voti. In seguito è diventato anche capodelegazione. Nel 2013 corse alle primarie del Pd, le elezioni per scegliere il candidato sindaco di Roma. Arrivò secondo, dietro Ignazio Marino e davanti all'attuale commissario Ue Paolo Gentiloni. Sassoli è stato rieletto come eurodeputato nel 2014 ed è stato anche eletto come vicepresidente del Parlamento. Nel 2019, ha iniziato il suo terzo mandato come eurodeputato per l'Italia centrale e il 3 luglio, è stato eletto presidente del Parlamento europeo.

Nel suo discorso inaugurale, aveva sottolineato l'importanza di affrontare il cambiamento climatico, la necessità che la politica risponda alle aspirazioni dei cittadini, soprattutto dei giovani, e la necessità di rafforzare la democrazia parlamentare e promuovere i valori dell'Europa.