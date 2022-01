Sassoli, Letta: «David colse il punto centrale dell'identità europea». Macron: « La sua visione è larga quanto un continente»

«L'Europa è apertura. David, colse un punto fondamentale dell'identità europea quando disse che l'Europa è potente solo quando non si chiude su se stessa». Così, il segretario del Partito democratico Enrico Letta durante l'introduzione in francese al suo discorso di commemorazione per David Sassoli pronunciato davanti all'Eurocamera. «David aveva questo grande dono di guardare oltre, sapeva non fermarsi alle apparenze e sapeva arrivare alla sostanza. Tutta la sua vita è stata dedicata a dare parole ai senza voce, a donare speranze a chi non ne ha», ha proseguito Letta. «Il sorriso di David, prima ancora di essere un dono della natura, era un sorriso interiore. Il sorriso di chi cerca sempre il bene in ogni evento, in ogni incontro e in ogni persona», ha aggiunto il segretario del Pd.

Macron

David Sassoli è «un uomo la cui visione è larga quanto un continente». Lo afferma il Presidente francese Emmanuel Macron nel suo discorso durante la cerimonia di commemorazione per il Presidente del Parlamento scomparso la scorsa settimana. Macron sottolinea anche come Sassoli «abbia piantato tante pietre dell'edificio dell'Unione europea e ne abbia preparate altrettante per il suo futuro».

Michel

«Mi ricordo il mio primo incontro con David Sassoli. Ricordo il suo atteggiamento disteso, generoso e il viso così sorridente. Il sorriso era il suo marchio di fabbrica. Quel sorriso diceva delle sue convinzioni». Così il presidente del Consiglio Europeo Charles Michel ricorda, a Strasburgo, il presidente del Parlamento Europeo David Sassoli, recentemente scomparso.

Metsola

L'Europa ha perso un leader, la democrazia ha perso un campione, noi tutti abbiamo perso un amico». Così la vicepresidente del Parlamento europeo, la maltese Roberta Metsola, nel discorso, pronunciato in italiano, con cui ha aperto la cerimonia di commemorazione per David Sassoli all'Eurocamera di Strasburgo. Sugli schermi dell'emiciclo è stato poi tramesso un video con il momento dell'elezione di Sassoli a presidente e alcuni dei sui discorsi più importanti.