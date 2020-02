Sardine, occhio a Scampia: il movimento al bivio

Occhio a Scampia Sardine occhio a Scampia. Il 14 e 15 marzo il congresso nazionale del movimento si terrà in quel quartiere di Napoli e là si deciderà se andare avanti o no e che cosa essere o non essere. Però non sembra portare bene per ora Scampia. Alla sardinata dell’altro giorno contro Salvini, è accaduto il flop. Hanno risposto in poche decine, qualche attivista del Comitato elettorale di Sandro Ruotolo, Alex Zanotelli, due operai con le casacchine della Whirlpool e poco di più. Un risultato non esaltante. Come ha riconosciuto anche Antonella Cerciello, una delle referenti delle Sardine napoletane: “Qui la realtà è complessa, dobbiamo valutare se ci hanno percepito come un corpo estraneo”. Questo il problema. Quando il 14 e 15 marzo i bolognesi di Mattia Santori gli indigeni potrebbero reagire alla napoletana: con il pennacchio. O invece - miracolo napoletano! - aderire entusiasticamente gridando: guaglio’, simme sardine tutti quanti!

© RIPRODUZIONE RISERVATA