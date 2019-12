Le Sardine, Sartori: «Berlusconi meglio di Salvini. A Roma saremo 100 mila»

Il leader del movimento delle Sardine, Mattia Santori, è stato ospite di "Un Giorno da Pecora", su Rai Radio1, dando il suo punto di vista sull'attualità politica e non solo. Le piace il linguaggio politico utilizzato da Luigi Di Maio?

A Di Maio tutto si può dire tranne che non sia istituzionalmente elegante

. Ieri lo ha incontrato in uno studio tv. Cosa le ha detto il ministro degli Esteri?

Complimenti e buon lavoro

. E cosa ne pensa del premier Giuseppe Conte?

Come figura istituzionale non mi dispiace

. Ha fatto bene Matteo Renzi a lasciare il Pd?

Per me assolutamente no. Anche lui non è che abbia fatto tutto bene...

Tra i suoi avversari, meglio Salvini o Berlusconi?

Berlusconi ha fatto meno danni a livello di tessuto sociale in Italia, aveva un approccio meno divisivo

Di Salvini apprezza meno il linguaggio o il programma politico?

Il programma politico di Salvini mi sembra non sia mai esistito - ha detto Santori a Rai Radio1 - ha questi tre punti, i soliti tre temi su cui crea consenso

. Di chi altro non apprezza il linguaggio politico?

Di Fratelli d'Italia, con tutta questa propaganda fatta di slogan e trucchetti

. Si ipotizza che le Sardine possano diventare un partito.

Non abbiamo intenzione di fare partiti, c'è già un sacco di gente che lo spera per rifarsi una carriera politica

. Le hanno fatto delle offerte per candidarsi?

Ci hanno fatto capire che potremmo candidarci, non in modo esplicito

. Le Sardine daranno indicazioni di voto per l'Emilia Romagna?

No, non essendo un partito. L'idea è quella di fare una sorta di gruppo di pressione in cui noi presentiamo alle forze politiche non sovraniste i punti che secondo noi hanno fatto si che tante persone si siano avvicinate alle sardine

. Presenterete a Bonaccini una serie di punti, dunque.

Alla coalizione diciamo. Ogni Regione avrà il suo modo di dialogare

. Quante persone vi aspettate possano venire alla manifestazione che si terra il 14 dicembre a Roma?

L'evento si chiama 100mila Sardine, quindi almeno centomila. Ma le piazze delle Sardine sono sempre un enigma: finora è andata bene, vediamo

. Vi accusano di non voler dire di esser vicini al Pd. Cosa risponde?

Noi siamo evidentemente vicini al Pd e agli altri partiti di sinistra - ha spiegato Santori a Rai Radio1 - ma non perché lo abbiamo scelto noi

. E per quale motivo?

Perché in piazza ci troviamo tra Arcigay, femministe, antirazzisti e poi anche parte di Pd, della sinistra o di Cinquestelle. E' un fenomeno spontaneo nel quale scopriamo ogni giorno la composizione delle piazze

