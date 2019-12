Sardine, raccolta di fondi per l'evento di Roma

Riempire piazza San Giovanni il 14 dicembre non sarà impossibile, ma il pienone comporta delle controindicazioni come il pagamento delle spese. A partire dall'Ama. Ecco perché le sardine hanno fatto partire il crowdfunding per sostenere le spese organizzative del flash mob del 14.



«Una piazza libera, per organizzarsi al meglio, ha bisogno di un sostegno: per comunicare a tutti l'evento, per fare in modo che la sicurezza e la pulizia siano garantite, per essere certi, ad esempio, che il nostro messaggio arrivi chiaro e trasparente a tutti, con una comunicazione efficace e non solo online. Per questo motivo vi chiediamo di aiutarci nell'organizzazione della piazza: basta anche solo un euro su https://www.gofundme.com/f/sardine-di-roma».



© RIPRODUZIONE RISERVATA