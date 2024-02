Sardegna al voto oggi: Chessa, Todde, Soru e Truzzu. Ecco chi sono i quattro candidati

Sfida a quattro in Sardegna per eleggere il nuovo governatore della regione, il cui nome arriverà domani. Si vota solo oggi (domenica), fino alle ore 22, in 1.844 sezioni elettorali, mentre lo spoglio delle schede comincerà domattina. Oltre 1,4 milioni gli aventi diritto, circa 1.400 i candidati per i 60 posti del Consiglio Regionale.

Sardegna al voto, la sfida

Alla carica di presidente corrono invece Lucia Chessa con la lista autonomista Sardigna R-esiste; Renato Soru con la Coalizione sarda formata da cinque liste; Alessandra Todde per il campo largo a trazione Pd-M5s che raggruppa 10 liste; e Paolo Truzzu del centrodestra con nove liste.

Sprint centrodestra: «Prima la Sardegna. Noi uniti per l’Italia». Meloni, Salvini, Tajani e Lupi sul palco per spingere Truzzu

Sono chiamati alle urne 1.447.761 sardi: 709.840 sono uomini e 737.921 sono donne.