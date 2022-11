Santanché: «Falso che io sia indagata. Il Reddito di cittadinanza? Ha penalizzato il turismo»

«È assolutamente falso che io sia indagata e daremo corso a azioni legali. Non c'è nessun indagato». Lo ha detto la ministra del Turismo Daniela Santanché a Radio Anch'io su Radio1. «Visibilia è una società che ho creato ma è stata venduta. C'è una cartella esattoriale non pagata e i nuovi soci faranno fronte - ha spiegato Santanché -. Non ci sono reati, non c'è un ipotesi reato. Non è giusto che si scrivano cose che non hanno fondamento». «Non ho mai querelato un giornalista, ma questa volta mi scateno», ha aggiunto.

«Ci sono meno occupati perché il Reddito di cittadinanza ha penalizzato il settore del turismo, influendo sulla difficoltà di trovare il personale», ha proseguito Santanchè aggiungendo che «il governo vuole aumentare il sostegno a chi non è forza lavoro: ma ai soggetti che possono, bisogna dare un lavoro». «I salari sono inadeguati, per questo il governo lavorerà sul cuneo fiscale» ha concluso la Santanché.