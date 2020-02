Sanremo senza pace. L'Agcom sanziona la Rai: umiliata la dignità femminile

L'Agcom bacchetta la Rai per il festival di Sanremo: Nella delibera con cui l'Authority sanziona la Rai per violazione del contratto di servizio con una multa di 1,5 milioni di euro, infatti, la kermesse canora è citata per «scorretta rappresentazione dell'immagine femminile».

«In relazione alla trasmissione del Festival di Sanremo - scrive l'Agcom - si evidenzia che sono pervenute all'Autorità diverse segnalazioni che lamentavano la scorretta rappresentazione dell'immagine femminile e il ruolo stereotipato della donna nelle trasmissioni Rai. Anche in questo caso è stata verificata una carenza della particolare responsabilità richiesta alla Rai nella garanzia della dignità della persona e nella rappresentazione dell'immagine femminile».

Nelle motivazioni dell'AgCom non viene però citato alcun episodio specifico e non è chiaro quindi se la «scorretta rappresentazione dell'immagine femminile» si riferisca alle polemica sulla gaffe del conduttore Amadeus durante la conferenza stampa di presentazione del festival, alle polemiche sulla partecipazione del rapper Junior Cally (che aveva la suo attivo la produzione di testi violenti e con frasi sessiste) o alle presenze femminili sul palco dell'Ariston, che hanno raggiunto un numero record nello show di quest'anno: da Rula Jebreal (presente proprio con un controverso monologo contro la violenza sulle donne, che però a sua volta è stato al centro di polemiche) a Diletta Leotta, da Sabrina Salerno a Francesca Sofia Novello, dalle giornaliste del Tg1 Laura Chimenti ed Emma D'Aquino a Gessica Notaro.

