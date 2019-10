Speranza incontra il presidente delle professioni sanitarie: «Vanno valorizzate»

Il Ministro della Salute Roberto Speranza ha ricevuto nella mattinata odierna il Presidente della Federazione nazionale degli Ordini dei Tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione (TSRM e PSTRP), Alessandro Beux. L’incontro, durato più di un’ora, si è svolto in un clima di assoluta cordialità, risultando ricco di contenuti e sintonie che consentiranno di porre le basi per una collaborazione inter-istituzionale produttiva. Ogni decisione e azione dovrà avere come imprescindibile punto di riferimento l’art. 32 della Costituzione, mirando sempre al conseguimento degli interessi di sistema, nel rispetto della centralità delle persone assistite, anche attraverso la valorizzazione delle professioni sanitarie.

Superticket, per cancellarlo servono oltre 3,5 miliardi

Sanità, arriva il ticket in base al reddito e 2 miliardi in più per la Sanità



«Ringrazio – afferma Alessandro Beux- il Ministro Speranza per averci ricevuto e per averlo fatto il giorno prima dell’apertura del nostro 1° Congresso nazionale, che lo stesso Ministro ha riconosciuto essere un importante risultato, se si tiene conto del complesso contesto nel quale è stato organizzato». Al termine dell’incontro il Ministro ha rinnovato al Presidente Beux gli auguri per un proficuo lavoro, pregandolo di portare i suoi saluti a tutti i partecipanti al 1° Congresso nazionale della FNO TSRM PSTRP, da oggi a Rimini, rammaricandosi, ancora una volta, di non poter essere presente come avrebbe voluto.

Ultimo aggiornamento: 20:59

© RIPRODUZIONE RISERVATA