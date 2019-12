Sanità, piano da 10 miliardi e abolizione del superticket. Stabilizzazione di oltre 30mila precari

Sanità, il premier Conte e il ministro Speranza lanciano il 'patto per la salute' il piano da 10 miliardi, con l'abolizione del superticket e la stabilizzazione di oltre 30mila precari. Più fondi per la Sanità, dunque, abolizione del superticket, stabilizzazione di oltre 30mila precari tra medici, infermieri e ricercatori, innalzamento del tetto di spesa per le assunzioni.

A cento giorni dall'insediamento del governo, il ministro della Salute Roberto Speranza ed il premier Giuseppe Conte illustrano, in una conferenza stampa al ministero della salute, gli obiettivi raggiunti. Presenti anche il vice ministro alla salute, Pierpaolo Sileri, e la sottosegretaria Sandra Zampa. Una 'timeline' fitta dall'insediamento del nuovo governo, lo scorso 5 settembre, che ha puntato ad un «piano ricostituente» per la Sanità italiana: tra i risultati illustrati, innanzitutto l'aumento di risorse per il Servizio sanitario nazionale, con 2 miliardi sul Fondo sanitario per il 2020 (un incremento raddoppiato rispetto allo scorso anno, dallo 0,9% all'1,8%). Ed ancora: 2 miliardi stanziati per l'edilizia sanitaria e 235 milioni per nuovi strumenti diagnostici negli studi dei medici di famiglia. Altro obiettivo raggiunto indicato da Speranza, l'abolizione del superticket da 10 euro: da settembre non si pagherà più.

Altro provvedimento messo in atto, ed atteso da anni, il rinnovo del contratto dei medici del Servizio sanitario nazionale (riguarda 130mila professionisti ed è stato firmato lo scorso 19 dicembre). Sbloccato anche il contratto della Sanità privata che riguarda invece 100mila lavoratori. È diventata inoltre operativa la legge sul biotestamento, con la firma del decreto per la banca dati nazionale sulle Disposizioni anticipate di trattamento.