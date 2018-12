Ricciardi: «Il ministro Grillo poteva comunicare di persona la revoca del Consiglio superiore di persona della Sanità»

Il Consiglio superiore di sanità «è l'organismo consultivo massimo del ministro della Salute, non del ministero. Il fatto che il ministro voglia avere i consiglieri di cui si fida è legittimo e comprensibile. Probabilmente avrebbe potuto comunicare la revoca della nomina ai membri in una maniera diversa, innanzitutto incontrandoli di persona. Parliamo di scienziati di fama nazionale e mondiale, che hanno lavorato per il Paese per 4 anni».

Lo ha detto il presidente dell'Istituto superiore di Sanità, Walter Ricciardi, a margine del 3rd Danish and Italian forum on Hurban Health che si è tenuto oggi a Roma. «A volte - ha aggiunto - anche le modalità sono importanti. Soprattutto nei confronti di persone che fanno onore al Paese nei loro settori. Credo che un minimo di garbo personale, più che istituzionale, sarebbe stato auspicabile», ha concluso. © RIPRODUZIONE RISERVATA