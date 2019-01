Violenza stadi, Salvini: «Tornino le trasferte, no a stop partite per cori razzisti»

No allo stop delle partite in caso di cori razzisti e no a blocco delle trasferte e chiusura degli stadi. Salvini detta la linea

«È molto scivoloso il tema della sospensione delle partite in caso di cori offensivi: rischiamo di mettere in mano a pochi il destino di tanti. Io preferisco prevenire e non lasciare potere di ricatto a una frangia minoritaria. E poi è difficile trovare criteri oggettivi per la decisione», dice il ministro dell'Interno.



«Sono assolutamente contrario alla chiusura degli stadi ed al divieto di trasferte perché è la resa dello Stato: bisogna garantire che chi sbaglia da tifoso paghi e chi sbaglia da tesserato deve essere punito il doppio perché hanno responsabilità in più, ma no a sanzioni collettive, non è giusto che paghi un club, un'intera tifoseria o una città».

