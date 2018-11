Salvini sara' in Israele a dicembre

Il vicepremier e ministro dell' Interno Matteo Salvini sarà in Israele l'11 e il 12 dicembre prossimi, dove incontrerà il premier Benyamin Netanyahu. Lo confermano fonti diplomatiche italiane secondo cui Salvini dovrebbe vedere anche il presidente israeliano Reuven Rivlin. Il ministro - alla sua prima visita come rappresentante del governo - incontrerà al suo arrivo a Gerusalemme la comunità ebraica di origine italiana e subito dopo visiterà Yad Vashem, il Museo della Shoah.



IL LEGAME STRATEGICO

In serata ci sarà una cena in suo onore organizzata dal viceministro israeliano Michael Oren. Il 12 dicembre Salvini vedrà Netanyahu e a seguire il ministro degli Affari strategici Gilad Erdan. Prima di ripartire per l'Italia, con tutta probabilità, l'incontro con Rivlin. Nell'ambito della visita Salvini vedrà anche una rappresentanza del mondo industriale israeliano, in particolare quello legato al settore dell'automotive. L'arrivo di Salvini - secondo le stesse fonti - è considerato un momento importante per un sempre maggiore legame strategico tra i due paesi, anche in vista del vertice tra i due governi in programma il prossimo anno.

