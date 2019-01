Salvini a Varsavia fra trattative e contestazioni

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«​Ci prepariamo a un nuovo equilibrio in Europa, l'Italia e la Polonia saranno protagoniste di una nuova primavera, di una rinascita dei valori veri della Unione europea, con meno finanza e burocrazia, più lavoro e sicurezza». Lo dice Matteo Salvini, vicepremier e ministro dell'Interno, in conferenza stampa da Varsavia. Ed è stato anche contestato Salvini nella capitale polacca.«Amico di Putin, fascista, razzista». Mentre lui si reca a deporre una corona al milite ignoto, nella piazza innevata di Varsavia, si sentono le urla, in un italiano stentato, di un contestatore. «Che volete, uno che dice queste cose è un poveretto», taglia corto il ministro italiano. Che è volato in Polonia per riorganizzare il fronte sovranista in vista del voto europeo di maggio.La destra continentale è il gruppo dell'Enf (Europa delle Nazioni e delle Libertà) nel Parlamento Europeo, che potrebbe tentare di svuotare gli altri due gruppi considerati in qualche misura euroscettici, l'Efdd in cui siedono i Cinquestelle ma anche un deputato di Alternative Fuer Deutschland (Afd), partito considerato vicino alla Lega su alcuni temi ma lontanissimo su altri (è stato tra i più feroci critici della "manovra del popolo"), e l'Ecr, il gruppo dei Conservatori e Riformisti in cui siedono Conservatori e Riformisti, con Raffaele Fitto e Remo Sernagiotto, e Fratelli d'Italia con Stefano Maullu. Salvini vuole federare più gruppi possibili in un nuovo fronte che sparigli. Eva Varsavia cerca di saldare l'alleanza con il Pis polacco, già oggetto delle mire del Ppe.