Venerdì 7 Giugno 2024, 00:33

Vince lui, il Parà del “Mondo al contrario”, l’applausometro romano. «Fatevi un giro al sacrario di Redipuglia, i morti sul Carso gridano ancora presente!», «presente, presente, presente!». Bastano pochi minuti a Roberto Vannacci per prendersi il palco di Piazza Santi Apostoli, capolinea della campagna elettorale targata Lega nella Capitale. «C’è solo un generale!», grida la folla, non proprio oceanica, al militare candidato ovunque che si gode la ola sul palco, in maniche di camicia.

Ecco al suo fianco Matteo Salvini a fargli un assist dopo l’altro. «Lui è il generale, io il Capitano, ma voi siete la fanteria» dice il leader della Lega ai suoi, convinto di aver fatto «un regalo all’Italia» lanciando il generale-saggista in tutte le circoscrizioni per le Europee. Si chiude così, con un comizio-show del ticket ormai al timone del Carroccio, la corrida elettorale. È un ping-pong continuo fra il segretario e la nuova star adorata dai militanti fra cori da stadio e selfie. «Macron? Se vuole andare in guerra si metta l’elmetto, prenda la fionda e vada lui in Ucraina, senza rompere le balle ai nostri ragazzi» tuona la voce baritonale di Salvini. Vannacci si attiene al copione, «questa Europa non ci vuole liberi di parlare».

Poi improvvisa ed è qui che l’applausometro leghista schizza, in una piazza semipiena di inizio estate. Dàgli alle «follie ambientaliste» europee, i confini «che esistono e se non ci sono diventiamo tutti un’unica popolazione di migranti», la famiglia tradizionale, «un padre e una madre, non vogliamo chiamarli genitore uno e due». Piace e non poco il Vannacci-show. Specie ai giovani in pettorina blu in prima fila, con le bandiere al vento. Di big di partito, invece, se ne vedono pochi a Roma. C’è il cerchio magico salviniano con cui Vannacci parlotta e scherza nel retropalco. Claudio Durigon, Andrea Paganella, gli economisti Claudio Borghi e Alberto Bagnai, il sottosegretario al Mef Federico Freni. Più defilato, l’editore Antonio Angelucci già presente all’altro palco dei “patrioti”, quello di Meloni a Piazza del Popolo.

Si avvicina al microfono il capogruppo alla Camera Riccardo Molinari e confessa un timore diffuso ai piani alti della destra al governo: «L’affluenza sarà bassa..», poi si ritira a fumare un toscano nelle retrovie chiacchierando con Roberto Calderoli, mentre Vannacci arringa il drappello di militanti. «L’8 e il 9 giugno sarà il nostro Rubicone - urla il generale - votate Vannacci, mettete una bella Decima sul simbolo della Lega». Appoggiato a una ringhiera Salvini studia la “sua” creatura, sorride. Tocca a lui chiudere ed è un fiume in piena. Spezza qui e lì con una battuta, «La droga? Meglio fare l’amore, chissà se si facesse un test per chi entra in Parlamento...». Riecco l’appello ad andare a votare, «chi non vota è un coniglio, uomini, donne, fluidi, asterischi avvisati mezzi salvati».

Un vero cruccio, l’astensione e chissà se è per questo che all’ultima tappa romana della Lega danno forfait governatori e big del partito, impegnati sui territori a caccia di preferenze. Qualcuno di loro - i nordici Zaia, Fedriga - ha già fatto capire di non amare Vannacci, star del comizio a Santi Apostoli e dell’intera campagna elettorale leghista. Scandita da alcuni slogan più di altri. Salvini batte duro sul pacifismo, attacca Macron e pronuncia ancora una volta una promessa: «Mai nessun proiettile, arma o missile italiano dovrà essere usato per bombardare e uccidere in territorio russo, noi non siamo in guerra».

IL PACIFISMO

È un avviso ad uso interno. Fra una settimana, nei giorni in cui Meloni riceverà i grandi d’Occidente in Puglia per il G7, la Lega presenterà in Parlamento una mozione per dire stop all’invio di munizioni «offensive» a Zelensky. Vannacci annuisce. Perfino lui, il Parà che ha sudato mille divise, dall’Afghanistan all’Iraq, sventola la bandiera pacifista. E incalzato dai cronisti sulla guerra russa glissa: «Certamente Putin non è peggio di Stalin, vale la pena negoziare la pace».

La chiusura è di Salvini, prima del momento firmacopie per il “Capitano” e il generale, entrambi in libreria con due autobiografie. Il vicepremier garantisce che la coalizione è unita, torna sul caso Toti in Liguria, «spero di riabbracciare un galantuomo, che qualcuno ha pensato di arrestare a pochi giorni dal voto». Non nomina Meloni, Le Pen invece sì, «Un grande abbraccio a Marine» così come a Donald Trump che ha sentito di recente al telefono, «spero ci aiuti a riportare pace e stabilità». Sullo sfondo, De Gregori accompagna l’uscita dei due mattatori di piazza sulle note di “Generale”. A distanza Checco Zalone, che è in tour nei teatri con il cantautore, punge Vannacci: «Gli avevo proposto di usare la mia canzone, “L’immigrato”».