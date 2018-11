Salvini, dopo il Baobab tocca a Casapound: «Chi occupa va sgomberato»

Dopo il Baobab anche Casapound. Matteo Salvini non ha dubbi: «C'è un edificio pericolante? No. C'è un pericolo per la sicurezza? No. Detto questo, chi occupa abusivamente verrà sgomberato». Lo ha detto il vicepremier e ministro dell'Interno intervenendo a Radio Anch'io, su Radio Rai 1, rispondendo alla domanda se dopo il campo di Baobab, verrà sgomberato anche l'edificio occupato abusivamente da Casapound.

Salvini poi interviene anche sulla manovra. Contro il governo «mancano solo i caschi blu dell'Onu e le sanzioni...Non scherziamo. Le manovre applaudite da Bruxelles, quelle di Monti, non hanno fatto bene al'Italia. Noi faremo il contrario».

«Se la Ue proverà solo a pensare di mettere delle sanzioni al popolo italiano hanno sbagliato a capire», dice ancora Salvini dopo che il Governo ha annunciato nella lettera inviata a Bruxelles che non cambierà i saldi del Ddl bilancio.

«A Bruxelles passano il tempo a mandare delle letterine?», si è chiesto Salvini interpellato sulle prossime tappe del contenzioso con l'Ue.

