Tweet di Salvini sulla mafia nigeriana, ira di Spataro: «Danni a indagini». «Vada in pensione»

Grave accusa di Armando Spataro, procuratore capo a Torino, che ha diffuso una nota stampa. Il tweet con cui Matteo Salvini ha annunciato che stamani a Torino la polizia ha fermato «15 mafiosi nigeriani» ha fatto sorgere «rischi di danni al buon esito dell'operazione che è tutt'ora in corso».

«Ci si augura che per il futuro il ministro dell'Interno eviti comunicazioni simili» o quantomeno «voglia informarsi sulla tempistica al fine di evitare rischi di danni alle indagini in corso». È quanto scrive Armando Spataro, procuratore capo a Torino, in un comunicato stampa che si riferisce al tweet con cui Salvini ha annunciato l'arresto di 15 nigeriani.

«Basta parole a sproposito. Inaccettabile dire che il ministro dell'Interno possa danneggiare indagini e compromettere arresti. Qualcuno farebbe meglio a pensare prima di aprire bocca. Se il procuratore capo a Torino è stanco, si ritiri dal lavoro: a Spataro auguro un futuro serenissimo da pensionato». Lo dice il ministro dell'Interno Matteo Salvini.

