​Salvini, polemica per il post del 2013 contro il 2 giugno

Polemica per un post pubblicato sui social da Matteo Salvini il 2 giugno di sei anni fa. Nel 2013, infatti, Salvini scriveva: «Notte serena Amici, oggi non c'è un caz... da festeggiare». Oggi, invece, ha pubblicato un tweet dai contenuti opposti: «Buona domenica e buona Festa della Repubblica, Amici. Orgoglioso di poter esercitare il mio ruolo di governo sempre a difesa dell’Italia!». Immediate le critiche del Pd e delle opposizioni.

#Buonadomenica e buona #FestadellaRepubblica, Amici. Orgoglioso di poter esercitare il mio ruolo di governo sempre a difesa dell’Italia! 🇮🇹#2giugno pic.twitter.com/WOUt8jF5X9 — Matteo Salvini (@matteosalvinimi) 2 giugno 2019

Ultimo aggiornamento: 17:35

