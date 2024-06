Giovedì 6 Giugno 2024, 00:11

ROMA «Hello, Donald». «Hello, Matteo». Una mail, poi la telefonata. Donald Trump e Matteo Salvini non sono mai stati così vicini. Roma, Stampa estera. Il leader della Lega sceglie Palazzo Grazioli, già culla del berlusconismo riconvertita a sede dei corrispondenti stranieri nella Capitale, per l’annuncio a sorpresa. «Trump? Ci siamo sentiti». Tutto vero. «Gli ho espresso la vicinanza per le vicende giudiziarie, a molti italiani ricordano le vicende di Berlusconi, che per trent’anni alcuni ritengono sia stato perseguitato da un certo tipo di giustizia». Lo schema è dunque questo: con Donald, nel nome di Silvio. La notizia è il contatto diretto - il primo dopo tanti anni - con il Tycoon repubblicano che a novembre vuole soffiare la Casa Bianca a Joe Biden. Sempre che le inchieste giudiziarie - per ultima la condanna nel caso Stormy Daniels, la pornostar pagata per nascondere una relazione con l’ex presidente - non fermino la corsa di The Donald.

Salvini: «Ho sentito Trump e lo vedrò in estate, spero vinca elezioni»

I PONTIERI

La chiacchierata al telefono è stata tenuta nascosta da Salvini. Finché ieri, con tempismo studiato, a tre giorni dalle Europee, la “Bestia” social del vicepremier leghista si è scatenata. Nelle chat irrompe la foto della mail inviata da Trump al “Capitano”. È lo screenshot di un suo tweet del 31 maggio in cui gli esprime solidarietà per la condanna giudiziaria, «in Italia purtroppo siamo abituati alla strumentalizzazione del sistema giudiziario da parte della sinistra». Una difesa a spada tratta, inedita, del candidato repubblicano nella bufera. Che apprezza, eccome: «Grazie Matteo! Sei così carino» annota a penna Trump, con tanto di autografo in calce. Di qui la telefonata, ripresa in un video che immortala il vicepremier in maniche di camicia insieme a Vivek Ramaswamy, ex candidato alle primarie repubblicane che ha facilitato il contatto.

«Donald Trump ha ringraziato Matteo Salvini per le parole di solidarietà che il vicepremier e ministro aveva espresso all’ex presidente degli Stati Uniti dopo le sue recenti vicende giudiziarie», fa sapere in una nota il Carroccio. Segue l’annuncio di un viaggio imminente di Salvini in America, forse già a luglio, «per rinsaldare l’amicizia fra Italia e Stati Uniti, che è fondamentale a prescindere dai colori». Salvini è un fiume in piena, sguardo dritto alle urne di domenica. In serata a Otto e mezzo rivendica il feeling con Trump: «Con lui non ci sono state guerre». Prende le distanze da Putin: «Invadere un Paese è da criminali».

Ma rilancia pure il suo manifesto pacifista, che suona tanto come una messa in mora degli alleati: «La Lega non voterà nessun decreto di invio armi in Ucraina se non ho la certezza che nessun'arma italiana colpirà in Russia e scatenerà la terza guerra mondiale».Non manca una nuova stoccata all’altro vicepremier, l’azzurro Antonio Tajani: «Se sceglie di dividere il centrodestra in Europa fa un errore. Se preferisce Macron a Le Pen sbaglia». Gongola il segretario della Lega. Ha cercato a lungo un contatto diretto con “Donnie”. Per mesi ha preparato il terreno facendo professione di fedeltà, un cinguettio social alla volta. «Auguri a Trump per le primarie in Iowa! New Hampshire!». A destra, è una rincorsa che va avanti da tempo. Riallacciare i rapporti con l’impresentabile presidente Usa, responsabile dell’assalto al Congresso, metti mai rimetta piede a Pennsylvania Avenue il 5 novembre.

LA RINCORSA

Più defilato Antonio Tajani, eppure perfino il mite leader di Forza Italia allunga un ramoscello: «Quando c'è qualche vicenda giudiziaria vicina alle elezioni crea sempre un po' di sconcerto, come è successo con la vicenda di Toti», glissava martedì, incalzato sulla condanna del capo repubblicano. No, la corsa a (ri)appuntarsi la stelletta di trumpiani doc si gioca più a destra. Da quando ha preso posto a Palazzo Chigi non risultano contatti ufficiali tra Giorgia Meloni e l’ex presidente americano. Impossibile, anche se fosse, renderli pubblici, per una premier costretta dalla doppia veste di capo-partito e capo-governo a tenere un filo diretto con Joe Biden, l’arcirivale di The Donald. Un filo che nel tempo si è trasformato in intesa politica, perfino amicizia. Abbracci, risate davanti al caminetto dello Studio Ovale. Troppa grazia, agli occhi di certa destra conservatrice a stelle e strisce. Salvini non ha questi vincoli e sotto elezioni mette la quarta per il sorpasso. Ma la corsa è ancora lunga. Raccontano che anche la premier avrebbe riavviato i contatti con l’ex uomo più potente al mondo. Per il partito tiene le fila il deputato a Miami Andrea Di Giuseppe, di tanto in tanto riferisce veline alla leader. Chissà che anche lì, nel segreto delle stanze di Palazzo Chigi, non si senta una quella voce ruvida dall’altra parte della cornetta: «Hello, Giorgia!».